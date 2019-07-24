محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد انشطة مركزي مبين وعفار الصيفيين بحجة حجة - سبأ :

اطلع مديرا مكتبي الأوقاف والإرشاد يحيى جحاف و الاعلام إبراهيم شرف ومشرف الوحدة الثقافية بمحافظة حجة عبدالرحمن شرويد على الأنشطة الصيفية بمركزي الشهيد عبدالله الحمزي بمدرية مبين والرئيس الشهيد صالح الصماد بمديرية كحلان عفار .



واستمعوا إلى شرح من القائمين على المركزين حول سير تنفيذ البرامج والفعاليات المصاحبة لأنشطتها .



وأشار جحاف وشرف وشرويد إلى أن الإقبال على المراكز يجسد مستوى الوعي لدى النشء والشباب بأهمية استغلال الاجازة الصيفية بالتزود بالثقافة القرآنية وتلقي العلم وصقل وتنمية المواهب والقدرات في مختلف المجالات.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت