محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم الجنرال لوليسغارد بمناسبة إنتهاء فترة عمله صنعاء - سبأ :





أشاد نائب وزير الخارجية حسين العزي بأداء رئيس بعثة المراقبين الأمميين لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد .



ونقل نائب وزير الخارجية في حفل تكريم الجنرال مايكل لوليسغارد بمناسبة انتهاء فترة عمله، تحيات القيادة السياسية له .. منوها بالجهود التي بذلها لوليسغارد في تنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار في الحديدة رغم اصطدام تلك الجهود بتعنت وعرقلة الطرف الآخر.



وقال" إن القيادة السياسية قدمت التنازلات من أجل الوطن والشعب وهو موقف عبر عن شعور صادق بالمسؤولية تجاه معاناة اليمنيين وهذا الموقف أيضا أكد وبما لا يدع مجالا للشك جديتنا في تنفيذ الاتفاق ووضع تحالف العدوان أمام حالة إنكشاف كبير ".



وأشار إلى أن كل ما تحتاجه عملية السلام في اليمن هو التعاطي مع الحقائق كما هي وحشد الضغوط اللازمة باتجاه الطرف المعيق للسلام.



فيما أشار نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي إلى أن القيادة والشعب اليمني راضون عما قدمه الجنرال لوليسغارد.



وقال" الجنرال لوليسغارد قائد عسكري ذو ضمير حي لم تستطيع دول العدوان أن تشتري ضميره كما اشترت ضمائر الكثير من الناس".



وحمل اللواء الموشكي الجنرال لوليسغارد، نقل مظلومية الشعب اليمني إلى مجلس الأمن والمسئولين في الأمم المتحدة وبما يرضي ضميره وأن يضع الجميع، خاصة من سيخلفه في الصورة الحقيقية للأوضاع وما تم التوصل إليه وتنفيذه من خطوات.



وأضاف" نحن شعب من حقنا أن نعيش كما يعيش الآخرون لا أن نقتل ونريد الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانهم وتنفيذ الاتفاق".



من جهته أوضح الجنرال لوليسغارد أنه وعند تكليفه بهذه المهمة كانت أنظاره تتجه نحو كيفية العمل لإخراج أبناء الشعب اليمني من الوضع المأساوي الذي يعيشونه.



وقال" بذلت قصارى جهدي وسعيد بأن النقاشات واللقاءات اتسمت بالعدالة ".. معبرا عن تقديره للتعاون الإيجابي وتسهيل مهمته ومهام فريقه وما اتسمت به من شفافية ووضوح.



وأعرب رئيس بعثة المراقبين الأمميين لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة عن الشكر لتمكينه من زيارة مدينة صنعاء القديمة وما تمتاز به من مآثر ومعالم تاريخية وحضارية.



وفي ختام الحفل، تم تكريم الجنرال مايكل لوليسغارد بدرع القوات المسلحة وشهادة تقديرية وهدايا تذكارية من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط.



حضر الحفل أعضاء لجنة إعادة الانتشار في الحديدة العميد محمد القادري والعميد علي سعيد الرزامي والعميد منصور السعادي.



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت