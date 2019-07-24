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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 07:57:06م
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المجلس العسكري السوداني يعلن احباط محاولة انقلابية جديدة
[24/يوليو/2019]
الخرطوم – سبأ:

اعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي اليوم الاربعاء احباط محاولة انقلابية جديدة واعتقال عدد من الضباط.


وقالت صحيفة (السوداني) ان اجهزة الاستخبارات العسكرية السودانية قامت باعتقال عددا من كبار قادة الجيش من بينهم رئيس هيئة الأركان هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات نصرالدين عبدالفتاح.

وكان المجلس العسكري في السودان اعلن في وقت سابق عن احباط ثلاثة محاولات انقلابية بشكل رسمي خلال الأسابيع الأخيرة اخرها في 12 يوليو متهما ضباط بمحاولة عرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مؤخرا على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي نص على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم 5 عسكريين ومثلهم من المدنيين بالاضافة لعضو مدني يتوافق عليه.

واتفق الطرفان على ان يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ ال11 من ابريل الماضي.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو وقتل بحسب المعارضة اكثر من 120 شخصا فيما تقول الحكومة ان عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من النظاميين مما ادى لتعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة اثيوبية بدعم دولي.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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