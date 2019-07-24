محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يناقش أداء هيئة حماية البيئة صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، مستوى أداء الهيئة العامة لحماية البيئة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادة الهيئة، إلى الجوانب المتصلة بتفعيل التنسيق مع صندوق المناخ الأخضر المخصص لتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية .



واستعرض الاجتماع الأضرار البيئية الناجمة عن النفايات من المبيدات المنتهية ودور الهيئة إلى جانب الجهات المعنية في التخلص منها من خلال إعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها في الدول التي تتوفر فيها محارق تقنية.



كما ناقش الاجتماع سير العمل في الحملات البيئية والآلية المعدة لعملها بمحافظات إب وتعز والضالع والمحويت بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ حملة بيئية في مديرية منبه بمحافظة صعدة.



وحث وزير المياه والبيئة، الهيئة العامة لحماية البيئة على إعداد الخطط والبرامج لحماية البيئية جراء ما تعرضت له من تلوث بمختلف تكويناتها الطبيعية البرية والبحرية جراء الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمها العدوان.



وأكد حرص الوزارة على أداء مهامها للحفاظ على البيئة العامة وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية في هذا الجانب.



حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت