محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تقرير حول المدارس الأهلية المتقدمة للحصول على التراخيص صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بوزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل قطاع التعليم عبدالله النعمي تقرير الفريق الميداني المكلف بتقييم المدارس الأهلية المتقدمة للحصول على تراخيص مزاولة العمل بأمانة العاصمة وبعض المحافظات .



استعرض التقرير مجمل ما أنجزه الفريق الميداني خلال زيارته لـ ٦٧ مدرسة قيد الانشاء موزعة على أمانة العاصمة ومحافظتي " صنعاء ، عمران " وابرز الصعاب التي واجهت عمله بالإضافة إلى الاعتذار لـ ١٧ مدرسة غير مؤهله.



وفي الاجتماع أكد الوكيل النعمي أهمية إستكمال بقية الإجراءات التي على ضوئها سيتم منح تلك المدارس تراخيص مزاولة المهنة ، منوها بجهود وشفافية الفريق الميداني في تطبيق لائحة الشروط و المعايير الخاصة بفتح المدارس الأهلية ، مشيرا إلى أهمية إستكمال النزول الميداني لبقية المدارس قيد الانشاء والتجهيز.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت