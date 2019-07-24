محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد مشروع الصرف الصحي بسائلة مدينة دمت محافظة الضالع الضالع - سبأ :

تفقد محافظ الضالع حنين الدريب اليوم سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بسائلة مدينة دمت.



واستمع المحافظ الدريب من مدير مديرية دمت سلطان فاضل إلى شرح عن سير العمل في المشروع الذي بلغت نسبة الانجاز فيه 60 في المائة .. .. مشيرأ إلى أن تكلفة المشروع الممول بمساهمة مجتمعية تصل إلى 75 بالمائة و25 بالمائة من المجلس المحلي في مرحلتيه الأولى والثانية تبلغ 43 مليون ريال .



وأشار المحافظ دريب إلى أهمية تضافر الجهود والشراكة بين السلطة المحلية والمجتمع من أجل سرعة إنجاز واستكمال هذا المشروع للحفاظ على البيئة والوقاية من تفشي الاوبئة والأمراض ومنها الكوليرا .

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت