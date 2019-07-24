محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الترتيبات لتنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، الترتيبات لتنفيذ المرحلة الأولى من مصفوفة الرؤية الوطنية بالمحافظة .



وخلال الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة مجدي الحسني وعلي قشر وعدد من المختصين، أكد القائم بأعمال المحافظ على أهمية مباشرة العمل في كافة المكاتب التنفيذية في المحافظة ومديرياتها لإعداد رؤيتها لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال تنظيم الورش والندوات على مستوى المؤسسات الخدمية والتعليمية والإيرادية وغيرها للخروج برؤية موحدة.



وحث قحيم كافة المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات على استكمال المهام المناطة بها بما يسهم في إنجاز التقرير وتسليمه في موعدها المحدد .. مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الرؤية الوطنية وفقا للموجهات والارشادية وبما يضمن تجاوز تحديات المرحلة الراهنة.



وفي الإجتماع أشار رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي ومدير عام التخطيط محمد الدبعي إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تشمل مجموعة من الحزم والاستراتيجيات الإقتصادية والسياسية والقضائية والتعليمية والخدمية والإيرادية وغيرها.



وبينا أنه سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مواصلة الصمود والتعافي والمرحلة الثانية إعادة الإعمار والبناء والمرحلة الثالثة الرؤية المستقبلية للدولة اليمنية الحديثة.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت