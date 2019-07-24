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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 07:57:06م
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مناقشة سبل دعم برنامج الأمم المتحدة لقطاع النظافة بمحافظة الحديدة
[24/يوليو/2019]
الحديدة  - سبأ :

ناقش القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم مع مسؤول الأعمال الطارئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مازن دويلة سبل دعم البرنامج لقطاع النظافة بالمحافظة.


وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة علي قشر أشاد قحيم بالمشاريع التنموية والخدمة و الإنسانية والإغاثية التي ينفذها البرنامج خاصة في ظل التصعيد العسكري لتحالف العدوان على المحافظة.

ولفت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع الخدمية و الإنسانية وتوسيعها لتشمل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة من خلال تمويل حملات النظافة وتوفير الاليات والمعدات الخاصة بالنظافة، وصيانة الحدائق العامة بمدينة الحديدة.

وأكد دعم قيادة المحافظة لأنشطة البرنامج  وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه البرنامج في تنفيذ تلك المشاريع.

 فيما أشار المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة عبد الإله الأهدل إلى أن صندوق النظافة والتحسين بحاجة إلى دعم لتنفيذ حملات نظافة وتوعوية مستمرة ، وصيانة وإعادة تأهيل حديقة التحرير وحديقة الحي التجاري ، وتوفير بعض المعدات والآليات الخاصة برفع المخلفات من الأزقة بالأحياء والحارات القديمة.

من جانبه أشار مسؤول الأعمال الطارئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  إلى أن البرنامج  سيواصل تنفيذ ودعم المشاريع الخدمية و الإنسانية بالمحافظة إلى جانب دعم حملات النظافة بمدينة الحديدة.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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