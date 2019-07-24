[24/يوليو/2019]
الحديدة - سبأ :
تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر، سير أنشطة المركزين الصيفيين الزهراء للبنات بمدرسة الزبيري والشهيد هاشم شلفان للبنين بمدرسة الثغر بمديرية الميناء.
واستمع بحر من مديرة مركز الزهراء جميلة مصطفى ومدير مركز الشهيد شلفان عبد اللطيف الخطيب ومفوض الكشافة أحمد الزبيدي إلى إيضاح عن أنشطة المركزين التربوية والثقافية والإبداعية والمهنية والرياضية والكشفية ومدى تفاعل الطلاب والطالبات مع هذه الأنشطة.
وأكد أن أهمية المراكز الصيفية تكمن في إكساب الملتحقين معارف ومهارات واستثمار الإجازة الصيفية في هذه الأنشطة والبرامج المفيدة والنافعة.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت