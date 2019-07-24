محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية حصر ممتلكات الأوقاف بالجبين ومزهر في ريمة ريمة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، آلية حصر ممتلكات الأوقاف بمديريتي الجبين ومزهر بالمحافظة.





وتطرق الاجتماع الذي ضم مديرا مديريتي الجبين ماجد أمين ومزهر بدر الزايدي، ومدراء الفروع بالمديريتين إلى الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على أموال الوقف وسبل تنمية وتحصيل مواردها .





وفي الاجتماع أكد الوكيل الضبيبي على أهمية قيام مكتب الأوقاف وفروعه بالمديريات بحصر شامل لأراضي وممتلكات الوقف بالمحافظة لحمايتها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها .





ولفت إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية الموارد وضبط عملية التحصيل المتعلقة بأموال الوقف .

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت