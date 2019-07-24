ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 05:01:18م
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل الوفد الوطني
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوقدانوف ممثل الرئيس بوتن للشرق الأوسط اليوم في موسكو رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام والوفد المرافق له.
اجتماع جديد في فيينا الأحد لبحث الملف النووي الايراني والتوتر في الخليج يتواصل
أعلنت طهران أن "اجتماعا طارئا" سيعقد الاحد المقبل في فيينا بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني,في حين تتواصل اجواء التوتر الشديد في منطقة الخليج.
النفط يصعد بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.
تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
آخر الأخبار:
6 مليارات دولار إيرادات العراق من تصدير النفط لشهر يونيو
تفقد أنشطة مركزي الزهراء وشلفان الصيفيين في الميناء بالحديدة
هجوم انتحاري يستهدف قافلة لقوات الناتو قرب كابل
مناقشة آلية حصر ممتلكات الأوقاف بالجبين ومزهر في ريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ إب يتفقد أنشطة المراكز الصيفية بمديرية المشنة
[24/يوليو/2019]
إب - سبأ :

تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم سير أنشطة عدد من المراكز الصيفية للبنين والبنات بمديرية المشنة.

واطلع المحافظ صلاح ومعه مدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي على أنشطة المراكز الجامع الكبير ومدرسة الثورة في تعليم الواجبات الدينية ومنها تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، باعتبارها من أهم البرامج المعدة للمراكز الصيفية.

واستمعا من الغزالي إلى إيضاح حول تفاعل الملتحقين مع برامج وأنشطة المراكز الصيفية في مختلف مديريات المحافظة وطبيعة الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية في الجوانب العلمية والثقافية والرياضية ومدى استفادة الطلاب والطالبات منها .. مبينا أن عدد المراكز الصيفية بالمحافظة لهذا العام وصل إلى 184 مركزا.

وأشاد المحافظ صلاح بدور المعلمين المشاركين في الإشراف على تنفيذ برامج المراكز الصيفية وجهودهم في تنمية قدرات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

وشدد على أهمية استمرار دعم أنشطة المراكز الصيفية لاستكمال الدور المناط بها في تنفيذ البرامج والأنشطة المعدة.

رافقه خلال الزيارة نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد المتوكل.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (محلي)
تدمير مدرعة سعودية قبالة منفذ علب
كسر زحف للمرتزقة شرق الدود بجيزان
اختتام دورة بصنعاء في مجال عدالة الأطفال والبدائل المجتمعية للاحتجاز
تفقد أنشطة المراكز الصيفية بسنحان وهمدان
بدء دورة في الإسعافات الأولية النفسية بالحديدة
مكتب ثقافة إب ينظم حلقة نقاشية حول المراكز الصيفية
مجلس النواب يناقش عدد من المواضيع
تفقد أنشطة المراكز الصيفية في حبور ظليمة بعمران
وكيل محافظة عمران يطلع على أضرار السيول بمديرية حبور ظليمة
تدشين حملة نظافة بمدينة عمران
العدوان السعودي على اليمن
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين وخرق وقف إطلاق النار
[22/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة واستمرار خرق هدنة الحديدة
[21/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by