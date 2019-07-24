محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يتفقد أنشطة المراكز الصيفية بمديرية المشنة إب - سبأ :

تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم سير أنشطة عدد من المراكز الصيفية للبنين والبنات بمديرية المشنة.



واطلع المحافظ صلاح ومعه مدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي على أنشطة المراكز الجامع الكبير ومدرسة الثورة في تعليم الواجبات الدينية ومنها تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، باعتبارها من أهم البرامج المعدة للمراكز الصيفية.



واستمعا من الغزالي إلى إيضاح حول تفاعل الملتحقين مع برامج وأنشطة المراكز الصيفية في مختلف مديريات المحافظة وطبيعة الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية في الجوانب العلمية والثقافية والرياضية ومدى استفادة الطلاب والطالبات منها .. مبينا أن عدد المراكز الصيفية بالمحافظة لهذا العام وصل إلى 184 مركزا.



وأشاد المحافظ صلاح بدور المعلمين المشاركين في الإشراف على تنفيذ برامج المراكز الصيفية وجهودهم في تنمية قدرات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتميز.



وشدد على أهمية استمرار دعم أنشطة المراكز الصيفية لاستكمال الدور المناط بها في تنفيذ البرامج والأنشطة المعدة.



رافقه خلال الزيارة نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد المتوكل.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت