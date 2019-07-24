اليورو يهبط لأقل مستوى له في شهرين مقابل الدولار

لندن ـ سبأ :

نزل اليورو لأقل مستوى له في شهرين مقابل الدولار اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يفتح الباب لتيسير كبير في السياسة النقدية بداية من الأسبوع المقبل.



وفقد اليورو اثنين بالمائة من قيمته منذ بداية الشهر الجاري مع وضع المستثمرين في الاعتبار احتمال نزول أكبر لتكلفة الاقتراض في منطقة اليورو تحت مستوى صفر ، وساهم الدولار الأقوى بشكل عام في خسائر اليورو.



وزاد الدولار بعد أن توصلت واشنطن لاتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومي وهو ما يقول محللون إنه قد يحد من إقبال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.



واستقر الدولار أمام سلة من العملات عند 97.704 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 97.76 في وقت سابق عقب مكاسب سجلها بنحو 0.5 بالمائة في اليوم السابق.



وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا من مستوياته المتدنية بعد فوز بوريس جونسون في السباق لشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل وتركز اهتمام المستثمرين علي احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



وصعد الاسترليني 0.3 بالمائة إلى 1.2479 دولار ولكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.



وصعدت العملة البريطانية مقابل اليورو 0.4 بالمائة إلى 89.290 بنس.



[24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت