محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد أنشطة المراكز الصيفية بسنحان وهمدان صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان ونائب رئيس لجنة المراكز الصيفية بالمحافظة يحيى المؤيدي اليوم المراكز الصيفية بمديرية سنحان.



واطلع دحان والمؤيدي على مستوى تنفيذ الأنشطة في المراكز بمنطقة حزيز.. مستمعين من مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد إلي شرح حول مستوى إقبال الطلاب والأنشطة المنفذة.



وأشاد الوكيل دحان ونائب رئيس لجنة المراكز بالجهود المبذولة من القائمين على المراكز بالمديرية ل تنمية قدرات الطلاب والطالبات.



فيما نوه نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص بمستوى إقبال الطلاب وتفاعلهم مع الأنشطة الصيفية.



رافقهم في الزيارة مدير مكتب الإعلام جمال الذيب ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الهرش وعضو لجنة المراكز الصيفية بالمحافظة طه المروني.



إلى ذلك تفقد عضو اللجنة التنفيذية للجنة الرئيسية للمراكز الصيفية مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء هادي عمار اليوم، المراكز الصيفية بهمدان.



واطلع عمار ومعه مدير مكتب التربية بالمديرية راجح سعيد على الأنشطة العملية والثقافية في المراكز بالمديرية.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت