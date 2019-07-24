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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 05:03:47م
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بدء دورة في الإسعافات الأولية النفسية بالحديدة
[24/يوليو/2019]
الحديدة - سبأ :

بدأت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالإسعافات الأولية الخاصة بالأمراض النفسية، ينظمها فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

تهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، إكساب 20 متدربا ومتدربة من متطوعي الهلال الأحمر، معارف حول أساسيات الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة النفسية للشخص المصاب وتعزيز قدرات المتطوعين في هذا الجانب.  

ويتلقي المشاركون محاضرات عن الدعم النفسي والاجتماعي والمفاهيم الأساسية والأزمات وردود الفعل وتقديم الإسعافات الأولية النفسية عند الأطفال والتعامل مع ردود الحالات الصعبة بالإضافة إلى العناية بالإسعافات الأولية النفسية لمقدم المساعدة.

وفي الافتتاح أكدت رئيسة فرع الجمعية نورية الحاشدي وضابط الميدان بالمشروع الدكتور عمر العامري، الاهتمام بتنظيم مثل هذه الدورات لتطوير مهارات المدربين في هذا الجانب وكيفية تقديم الرعاية الكاملة للشخص المصاب نفسيا .  

وأشارا إلى أن دليل الإسعافات الأولية صادرة عن المركز المرجعي للدعم النفسي الاجتماعي التابع للجمعيات الدولية للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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