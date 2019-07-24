عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا والصين ستواصلان تعزيز تعاونهما العسكري ومناوراتهما المشتركة بكين ـ سبأ:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن "القوات المسلحة لروسيا والصين ستواصل تحسين العلاقات العسكرية، وتعزيز دعم بعضهما البعض وتكثيف آليات التعاون الاستراتيجي".



وقال ووتشيان "إن الصين وروسيا دخلتا حقبة جديدة من العلاقات، كما أن تفاعل القوات المسلحة للبلدين دخل أيضا حقبة جديدة تحت القيادة الاستراتيجية لقادة الدولتين".



وشدد على أن "القوات المسلحة لروسيا والصين ستواصل تحسين العلاقات العسكرية، ومواصلة تعزيز دعم بعضهما، وتكثيف آليات التفاعل المناسبة في مجال تبادل الخبرات رفيعة المستوى، والتعاون الاستراتيجي، وتطوير المعدات العسكرية، ومكافحة الإرهاب".



وأضاف وو تشيان "سنعمق تعاوننا وبالتالي نسهم في الحفاظ على السلام العالمي وتوازن الأمن والاستقرار الدوليين".



وأشار الى أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي لدول أخرى خلال طلعاتها المشتركة فوق بحر اليابان.



وقام الجيش الروسي والصيني في 23 يوليو الجاري، بأول طلعات مشتركة بطائرات بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر:وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت