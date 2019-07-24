محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب ثقافة إب ينظم حلقة نقاشية حول المراكز الصيفية إب - سبأ :

أٌقيم بالمركز الثقافي بإب اليوم حلقة نقاشية حول المراكز الصيفية ودور الأمن في إطار الشراكة المجتمعية، نظمها مكتب الثقافة بالمحافظة.



وفي الحلقة أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، أهمية مثل هذه الحلقات النقاشية الهادفة توعية المجتمع وتحفيزه على المشاركة في أنشطة المراكز الصيفية.



وأشار إلى أهمية دور أنشطة المراكز الثقافية في تنمية الوعي وتنوير المجتمع بقضايا الوطن وحشد الطاقات للانتصار لإرادة الشعب اليمني .. لافتا إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة في إحداث أي تطور .



وحث محافظ إب مكتب الثقافة على تكثيف مثل هذه الأنشطة لتعزيز وعي المجتمع تجاه مختلف القضايا.



من جانبه أشار وكيل المحافظة عبد الفتاح غلاب إلى أهمية المراكز الصيفية وما تتضمنه من أنشطة لتنمية قدرات الطلاب ومواهبهم واستغلال أوقات فراغهم.



بدوره استعرض مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي الجهود المبذولة لترسيخ الأمن في المحافظة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها .. مؤكدا أن الأمن قضية مجتمعية، يتطلب تفاعل الجميع وحرصهم على استتباب الأمن والاستقرار.



بدوره أشار مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبد الحكيم مقبل في ورقة مقدمة للحلقة بعنوان " الثقافة مهامها وأبعادها"، إلى دور المثقفين وقادة الرأي والمراكز الثقافية في تعزيز الولاء الوطني والمساهمة في معالجة الكثير من القضايا المجتمعية .



حضر الفعالية أمين جامعة إب عبدالملك السقاف ومدراء مكتبي التربية محمد درهم الغزالي والتعليم الفني المهندس محمد الجعشني ومدير مؤسسة آماس للتوزيع والإنتاج الفني محمد فؤاد وعدد من المعنيين والمسئولين والناشطين بالمحافظة.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت