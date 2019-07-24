ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 05:03:47م
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل الوفد الوطني
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوقدانوف ممثل الرئيس بوتن للشرق الأوسط اليوم في موسكو رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام والوفد المرافق له.
اجتماع جديد في فيينا الأحد لبحث الملف النووي الايراني والتوتر في الخليج يتواصل
أعلنت طهران أن "اجتماعا طارئا" سيعقد الاحد المقبل في فيينا بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني,في حين تتواصل اجواء التوتر الشديد في منطقة الخليج.
النفط يصعد بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.
تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
آخر الأخبار:
مناقشة أداء وخطط المكاتب الخدمية بمحافظة إب
6 مليارات دولار إيرادات العراق من تصدير النفط لشهر يونيو
تفقد أنشطة مركزي الزهراء وشلفان الصيفيين في الميناء بالحديدة
هجوم انتحاري يستهدف قافلة لقوات الناتو قرب كابل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكتب ثقافة إب ينظم حلقة نقاشية حول المراكز الصيفية
[24/يوليو/2019]
إب - سبأ :

أٌقيم بالمركز الثقافي بإب اليوم حلقة نقاشية حول المراكز الصيفية ودور الأمن في إطار الشراكة المجتمعية، نظمها مكتب الثقافة بالمحافظة.


وفي الحلقة أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح، أهمية مثل هذه الحلقات النقاشية الهادفة توعية المجتمع وتحفيزه على المشاركة في أنشطة المراكز الصيفية.

وأشار إلى أهمية دور أنشطة المراكز الثقافية في تنمية الوعي وتنوير المجتمع بقضايا الوطن وحشد الطاقات للانتصار لإرادة الشعب اليمني .. لافتا إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة في إحداث أي تطور .

وحث محافظ إب مكتب الثقافة على تكثيف مثل هذه الأنشطة لتعزيز وعي المجتمع تجاه مختلف القضايا.

من جانبه أشار وكيل المحافظة عبد الفتاح غلاب إلى أهمية المراكز الصيفية وما تتضمنه من أنشطة لتنمية قدرات الطلاب ومواهبهم واستغلال أوقات فراغهم.

بدوره استعرض مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي الجهود المبذولة لترسيخ الأمن في المحافظة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها .. مؤكدا أن الأمن قضية مجتمعية، يتطلب تفاعل الجميع وحرصهم على استتباب الأمن والاستقرار.

بدوره أشار مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبد الحكيم مقبل في ورقة مقدمة للحلقة بعنوان " الثقافة مهامها وأبعادها"، إلى دور المثقفين وقادة الرأي والمراكز الثقافية في تعزيز الولاء الوطني والمساهمة في معالجة الكثير من القضايا المجتمعية .

حضر الفعالية أمين جامعة إب عبدالملك السقاف ومدراء مكتبي التربية محمد درهم الغزالي والتعليم الفني المهندس محمد الجعشني ومدير مؤسسة آماس للتوزيع والإنتاج الفني محمد فؤاد وعدد من المعنيين والمسئولين والناشطين بالمحافظة.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (محلي)
مجلس النواب يناقش عدد من المواضيع
تفقد أنشطة المراكز الصيفية في حبور ظليمة بعمران
وكيل محافظة عمران يطلع على أضرار السيول بمديرية حبور ظليمة
تدشين حملة نظافة بمدينة عمران
وزير الخارجية يلتقي الجنرال مايكل لوليسغارد
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل الوفد الوطني
عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الأجاشر قبالة نجران
سلاح الجو المسير يقصف اهدافاً سعودية وعمليات عسكرية على مواقع وتجمعات المرتزقة
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليات متفرقة بجيزان
العدوان السعودي على اليمن
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين وخرق وقف إطلاق النار
[22/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة واستمرار خرق هدنة الحديدة
[21/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by