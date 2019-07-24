محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يناقش عدد من المواضيع صنعاء - سبأ :





واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.



وفي الجلسة ناقش نواب الشعب، عددا من الموضوعات العامة ومنها ما يتعلق بسرعة تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بسحب أسطوانات الغاز المنزلي التالفة وغير الصالحة للاستخدام من الأسواق والتي أصبحت تشكل هماً مجتمعياً بسبب الحوادث المتكررة التي تتسبب فيها، وأدت إلى وقوع ضحايا وإصابات.



وشدد أعضاء المجلس على الجهات المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية المواطنين من أضرار الاسطوانات التالفة وأن تتحمل معالجة المصابين ودفع التعويضات الممكنة لأسر الضحايا الذين يسقطون بسبب الإهمال وعدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتعلقة بذلك.



وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بالمواد الخاصة بحقوق الأعضاء تجسيداً للدستور والقوانين واللوائح النافذة .. مؤكدا ضرورة مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، جراء استمرار العدوان والحصار البري والبحري والجوي وإغلاق المنافذ وما يترتب عليه من تداعيات وآثار ومنها ارتفاع الأسعار ما فاقم من معاناة المواطنين.



وأكد نواب الشعب أهمية تنفيذ ما ورد من نصوص الدستور والقانون واللوائح المنظمة في هذا الجانب .



كما أكدوا ضرورة تنفيذ التوصيات الخاصة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، فضلاً عن حالات الضمان الاجتماعي خاصة وأن المواطنين قادمين على مناسبة عيد الأضحى المبارك .



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [24/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت