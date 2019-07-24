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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 05:03:47م
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  اقتصاد
شركة نيسان لصناعة السيارات تستعد لإجراءات صارمة بحق موظفيها
[24/يوليو/2019]
طوكيو ـ سبأ:

يستعد مصنع السيارات الياباني "نيسان" المتحالف مع "رينو" للإعلان الخميس عن إجراءات صارمة لتحسين وضعه المالي من بينها إلغاء أكثر من 10 آلاف وظيفة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام يابانية.


ورفضت الناطقة باسم "نيسان" التعليق، لكن وكالة أنباء "كيودو" وصحف كبرى ذكرت أنه سيتم الإعلان عن ذلك الخميس بمناسبة نشر المجموعة الصناعية لنتائجها الربعية، التي يتوقع أن تكون سيئة جدا.

وكان رئيس المجموعة هيروتو سايكاوا حذر في الربيع من أن الإصلاحات ستكون مؤلمة، مؤكدا أن المجموعة لا تملك خيارا آخر بعد استراتيجية التوسع القسرية، التي قام بها كارلوس غصن منقذ المجموعة، الذي بات يواجه إدانة حاليا.

يذكر أن أرباح "نيسان" تراجعت في السنة المالية 2018-2019 بنحو 57% مقارنة مع السنة المالية التي قبلها.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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