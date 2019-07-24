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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 12:37:22م
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  اقتصاد
النفط يصعد بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة
[24/يوليو/2019] سنغافورة – سبأ:
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو واحد بالمئة أيضا في الجلسة السابقة.

وانخفض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو ، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونا، بحسب ما أعلنه معهد البترول الامريكي امس الثلاثاء. يأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.


المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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