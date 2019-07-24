(يونهاب): روسيا تأسف لاختراق إحدى طائراتها المجال الجوي لكوريا الجنوبية [24/يوليو/2019] سول – سبأ :

صرح مسؤول في مكتب الرئاسي في سول "إن روسيا أعربت عن أسفها العميق إزاء قيام إحدى طائراتها باختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية، متعهدة بإجراء تحقيق في القضية".



و نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المسؤول قوله "أن روسيا أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية امس الثلاثاء بأنها ستبدأ على الفور تحقيقا وستتخذ الخطوات اللازمة".



وكانت طائرة حربية روسية دخلت امس إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي مرتين، بعد دخول طائرات عسكرية روسية وصينية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية(KADIZ) دون إشعار مسبق".



وقالت روسيا إن الاختراق كان غير مقصود، مضيفة أن الطائرة قد تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني.





المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت