الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا و يهدم منزلا في عرعرة داخل اراضي عام 48 [24/يوليو/2019] رام الله – سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء 23 مواطناً فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن البيرة ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة والخليل ونابلس، واعتقلت المواطنين الثلاثة والعشرين بزعم أنهم مطلوبون وبسبب نشاطاتهم المقاومة للاحتلال.



من جهة اخرى هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزلا في حي خور صقر بقرية عرعرة في المثلث داخل أراضي عام 48 .



وأكد مجلس قروي عرعرة، ان جرافات الاحتلال وصلت إلى المنطقة بحماية شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، وأقدمت على هدم منزل عائلة فلسطينية، حيث اندلعت مواجهات خلال عملية الهدم اعتقلت خلالها قوات الاحتلال ثلاثة شبان وأصيب آخرون.



يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور صقر قد تلقوا أخيرا إخطارات بالهدم شملت أكثر من 50 منزلا ومحلا تجاريا خلال العام الأخير.





المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت