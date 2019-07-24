ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 12:37:22م
سلاح الجو المسير يقصف اهدافاً سعودية وعمليات عسكرية على مواقع وتجمعات المرتزقة
نفذ سلاح الجو المسيرعملية واسعة على أهداف سعودية ؛واستهدفت عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع المرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية.
روحاني: إيران لم ولن تفوت فرصة التفاوض مع الولايات المتحدة
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الخلاف حول البرنامج النووي الخاص بإيران، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني الاستسلام للضغوط الأمريكية في ذلك الصدد.
النفط يصعد بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.
تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
آخر الأخبار:
عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الأجاشر قبالة نجران
(يونهاب): روسيا تأسف لاختراق إحدى طائراتها المجال الجوي لكوريا الجنوبية
الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا و يهدم منزلا في عرعرة داخل اراضي عام 48
الصين ترفض اتهامات امريكا لايران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا و يهدم منزلا في عرعرة داخل اراضي عام 48
[24/يوليو/2019] رام الله – سبأ :
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء 23 مواطناً فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن البيرة ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة والخليل ونابلس، واعتقلت المواطنين الثلاثة والعشرين بزعم أنهم مطلوبون وبسبب نشاطاتهم المقاومة للاحتلال.

من جهة اخرى هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزلا في حي خور صقر بقرية عرعرة في المثلث داخل أراضي عام 48 .

وأكد مجلس قروي عرعرة، ان جرافات الاحتلال وصلت إلى المنطقة بحماية شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، وأقدمت على هدم منزل عائلة فلسطينية، حيث اندلعت مواجهات خلال عملية الهدم اعتقلت خلالها قوات الاحتلال ثلاثة شبان وأصيب آخرون.

يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور صقر قد تلقوا أخيرا إخطارات بالهدم شملت أكثر من 50 منزلا ومحلا تجاريا خلال العام الأخير.


المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
  المزيد من (عربي ودولي)
الصين ترفض اتهامات امريكا لايران
بوريس جونسون يتسلم اليوم رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لماي
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق جباليا
عدوان “إسرائيلي” على تل الحارة بريف درعا
لافروف: هناك اصوات في واشنطن تريد الحل العسكري مع إيران
الجعفري: تحرير الجولان غير قابل للمساومة والتنازل
الداخلية التونسية: توقيف 17 مهاجر غير شرعي حاولوا اجتياز الحدود البحرية
الخارجية الروسية: هدم منازل الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي
وزارة النفط العراقية: ايران قدمت ضمانات لحرية الملاحة في مضيق هرمز
وزير الخارجية الفرنسي: نعمل مع ألمانيا وبريطانيا لتشكيل مهمة مراقبة في الخليج
العدوان السعودي على اليمن
إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة
[24/يوليو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وقصف المديريات الحدودية في صعدة
[23/يوليو/2019]
طيران العدوان السعودي يشن 18 غارة على محافظة صعدة
[22/يوليو/2019]
قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين وخرق وقف إطلاق النار
[22/يوليو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة واستمرار خرق هدنة الحديدة
[21/يوليو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by