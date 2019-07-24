بوريس جونسون يتسلم اليوم رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لماي [24/يوليو/2019] لندن – سبأ :

يتسلم وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم الاربعاء منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي



وكانت ماي استقالت بعد إخفاقها في إقناع مجلس النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وكان حزب المحافظين الحاكم قد أعلن أمس الثلاثاء اختيار أعضائه لجونسون، بعد إجراء جولة إعادة بينه وبين وزير الخارجية جيرمي هانت، لترأس الحزب والبلاد، بحسب وكالة الانباء الالمانية.



وسوف تترأس ماي جلسة استجواب رئيس الوزراء في البرلمان في منتصف اليوم، قبل أن تدلي بخطاب أخير في 10 "داونيج ستريت" في لندن، وبعد ذلك سوف تتوجه إلى مقر الملكة إليزابيث الثانية من أجل إبلاغها رسميا باستقالتها.



ويتوقع أن يبدأ جونسون في إعلان أسماء الوزراء في حكومته الجديدة في وقت متأخر من اليوم أو غدا الخميس.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن تقارير غير مؤكدة أن جونسون سوف يدلي ببيان أمام البرلمان بشأن خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي غدا.





المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت