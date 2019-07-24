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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 12:37:22م
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  ثقافة
طفل صيني يحاول سرقة طيارتين ويفشل في الإقلاع بهما
[24/يوليو/2019] بكين – سبأ:
عرضت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية اليوم مقطع فيديو مسرب يظهر قيام طفل في الصين بسرقة طيارتين، بعد أن تسلل إلى مكانهما، وحاول الإقلاع بهما إلا أنه فشل فى ذلك.

ويظهر المقطع الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما، وقد تمكن من التسلل إلى مكان توقف الطائرات ودخل طائرة صغيرة، واقتادها إلى موقف السيارات وحاول الإقلاع، إلا أنه فشل في ذلك واصطدمت الطائرة بالسياج، ولكن الطفل لم يستسلم وقرر خطف طائرة أخرى وحاول الإقلاع مرة أخرى، وبعد عدة دورات في موقف السيارات، ترك الطائرة وغادر المكان، وعلم موظفو مكتب السياحة بالأمر صباح اليوم التالي فقط عندما قدموا إلى عملهم.

وحسب وسائل الإعلام تم احتجاز الطفل من قبل الشرطة، واعترف بفعلته، وقال إن والده وشقيقه لم يكونا على علم بالحادث.

وطالب أصحاب الطائرة بثمانية آلاف يوان (حوالي ألف دولار) من رب الأسرة عن الأضرار التي لحقت بالطائرة، لكن العائلة لم تتمكن من دفع سوى ألفي يوان (حوالي 300 دولار).


المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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