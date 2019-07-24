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الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق جباليا
[24/يوليو/2019] غزة – سبأ:
توغلت جرافات الاحتلال العسكرية صباح اليوم الأربعاء شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
وافادت وكالة "صفا" الفلسطينية بتوغل محدود لـ 8 جرافات عسكرية إسرائيلية شرق البلدة، وقيامها بأعمال تجريف في المناطق الحدودية.
ويتعمد الاحتلال تجريف أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني لحرمانهم من الاستفادة منها، وينصب أسلاكًا شائكة بشكل دوري في أغلب المناطق الشرقية للقطاع؛ بغرض منع المتظاهرين السلميين من الوصول إلى السياج الأمني شرقي القطاع.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت