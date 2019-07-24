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عدوان “إسرائيلي” على تل الحارة بريف درعا
[24/يوليو/2019] دمشق – سبأ:
قصف سلاح جو العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء تل الحارة بريف درعا جنوب سوريا.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) "أن العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي واقتصرت أضرار العدوان على الماديات".
وذكر التلفزيون الرسمي أن هجوم للعدو الإسرائيلي استهدف مرتفعات تل الحارة بريف محافظة درعا، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأمور المادية فقط .
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت