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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - يوليو - 2019 الساعة 12:37:22م
سلاح الجو المسير يقصف اهدافاً سعودية وعمليات عسكرية على مواقع وتجمعات المرتزقة
نفذ سلاح الجو المسيرعملية واسعة على أهداف سعودية ؛واستهدفت عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع المرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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سلاح الجو المسير يقصف اهدافاً سعودية وعمليات عسكرية على مواقع وتجمعات المرتزقة
[24/يوليو/2019] محافظات-سبأ:
نفذ سلاح الجو المسيرعملية واسعة على أهداف سعودية ؛واستهدفت عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع المرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدرعسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعدد من طائرات قاصفk2 باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير؛ موضحاً أن العملية التي استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى بالقاعدة أصابت أهدافها بدقة عالية .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على ثلاثة مواقع تابعة للمرتزقة خلال عملية هجومية في مجازة الغربية نتج عنها أيضا سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى .

وفي عسير كذلك تم إفشال محاولة زحف للمرتزقة في منطقة أبواب الحديد وتم كسر زحف لهم من مسارين على مواقع الجيش واللجان الشعبية مسنوداً بطيران الأباتشي في المنطقة نفسها وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم .

وفي قطاع نجران أطلقت القوة الصاروخية خمسة صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة السديس ومصرع وإصابة عدد منهم , في حين تم تدمير آليتين للمرتزقة في الحماد و الصوح ومصرع وإصابة من عليهما .

وأشار المصدر إلى أن عملية إغارة استهدفت مواقع المرتزقة شرق الدود بجيزان وأسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم ؛وقتل وجرح عدد من المرتزقة جراء استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه شرق جحفان .

وبين المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في الوازعية بمحافظة تعز ومصرع وإصابة عدد منهم , في حين تم قنص خمسة من المرتزقة في جبهة حام بـالمتون في محافظة الجوف .

وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة وآلياتهم غرب وشرق حيران وشمال مثلث عاهم في محافظة حجة , فيما دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار وسقوط قتلى وجرحى وفرار من تبقى .


المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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