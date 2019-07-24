إصابة امرأتين بقذائف الغزاة والمرتزقة في الحديدة وقصف سعودي على صعدة [24/يوليو/2019] محافظات -سبأ:

أصيبت امرأتان بجروح نتيجة قصف مدفعي للغزاة و المرتزقة المستمرين في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مديريتي رازح و شدا الحدوديتين في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة بجروح نتيجة قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة المدمن بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .



كما أصيبت امرأة في قرية الحائط شمال مديرية حيس جراء قصف مدفعي للغزاة و المرتزقة على القرية ؛ نتج عنه أيضاً نفوق عدد من المواشي .



وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات المختلفة قرى المواطنين في منطقة كيلو16 ؛وقصفت بالمدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة .



وبين المصدر أن مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .





المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت