عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لافروف: هناك اصوات في واشنطن تريد الحل العسكري مع إيران موسكو - سبأ:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عددا من السياسيين في الولايات المتحدة ما يزال يريد حل المشكلة مع إيران عسكريا، لكن موسكو ترى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يشاركهم هذه الفكرة.



قال لافروف في مقابلة صحفية: "عدد كبير من "الرؤوس الساخنة" في واشنطن يريد حل المشكلة مع إيران عسكريا، نحن لم نشعر بأية رغبة في هذا الصدد لدى الرئيس دونالد ترامب، لا أشعر أنه يشاركهم مثل هذه الآراء".



وأضاف "لكن لسوء الحظ، لا يزال العديد من السياسيين الأمريكان يحملون هذه الفكرة، وأنا أعتقد أن هذا سيكون تطورا خطيرا للغاية للأحداث".

المصدر: سبـأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبـأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت