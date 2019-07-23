[23/يوليو/2019]
جيزان - سبأ :
قتل وجرح العديد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم في عمليات متفرقة لوحدات الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الدروع في الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة شرق جحفان بصاروخ موجه ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم .
واشار المصدر إلى أن وحدة المدفعية في الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة شرق جبل النار قبالة جيزان ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .
المصدر: سبـأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت