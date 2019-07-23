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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 10:46:09م
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الداخلية التونسية: توقيف 17 مهاجر غير شرعي حاولوا اجتياز الحدود البحرية
[23/يوليو/2019] تونس - سبأ:
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط عملية اجتياز 17 شخصا للحدود البحرية بطريقة غير شرعية.

وقالت الداخلية التونسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي بمنطقة المهدية تمكنت من ضبط 7 أشخاص كانوا على متن قارب بحري حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا.

وأشارت إلى أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 27 و34 سنة قاطنين بالجهة، وبالرجوع إلى النيابة العامة أمرت بالتحفظ عليهم وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأوضح البيان أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة من ولاية صفاقس تمكنت، أيضا من ضبط 10 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، واعترفوا بمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية باتجاه إيطاليا بعد التنسيق مع أحد منظمي عمليات الاجتياز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
المصدر: سبـأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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