اختتام دورة حول معايير الصحة والسلامة المهنية بصنعاء

صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بمفتشي العمل والصحة المهنية, نظمها قطاع علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان " ترسيخ مبادئ ومعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص".





شارك في الدورة التي استمرت اربعة أيام 34 متدربا ومتدربة من ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات وعدد من موظفي شركة كمران.





وفي الاختتام حث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معلومات ومعارف ونقلها لزملائهم في المكاتب والحرص على تطبيقها في عمليات التفتيش الميداني على المنشآت.





واكد على كادر الوزارة, الارتقاء بمستوى الأداء وانجاز المهام المناطة بهم وفقا للمعايير المهنية التى تراعي الصحة والسلامة وتسهم في الدفع بعجلة التنمية إلى مستقبل افضل.





عقب ذلك تم توزيع الشهادات التقجيرية على المشاركين والداعمين ومنها شركة كمران للصناعة والاستثمار .

[23/يوليو/2019]المصدر: سبـأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت