وزارة النفط العراقية: ايران قدمت ضمانات لحرية الملاحة في مضيق هرمز [23/يوليو/2019] بغداد - سبأ:

كشف وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، عن تطمينات إيرانية بخصوص ضمان حرية الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مشيرا الى ان جميع الأطراف تؤكد على عدم تصعيد وتأزيم المواقف الذي ينعكس سلباً على المنطقة.



وقالت وزارة النفط العراقية، إن وزير النفط ثامر الغضبان، اعلن عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية" .



وأضاف الغضبان، ان "جميع الأطراف تؤكد على عدم تصعيد وتأزيم المواقف الذي ينعكس سلباً على المنطقة، واللجوء بدلا من ذلك الى حل المشاكل العالقة بالحوار الهادئ البناء، وهذه خطوة ومؤشراً إيجابياً"، مشدداً على "الدور الذي يقوم به العراق من اجل تقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمة في المنطقة".



المصدر: سبـأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت