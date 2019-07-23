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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 10:46:09م
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وزير الخارجية الفرنسي: نعمل مع ألمانيا وبريطانيا لتشكيل مهمة مراقبة في الخليج
[23/يوليو/2019]
باريس - سبأ:
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده تعمل مع عواصم أوروبية على تحسين الأمن البحري في الخليج، لكنه لم يصل إلى حد دعم دعوة بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأضاف لو دريان أمام أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء أن تهدئة التوتر ضرورية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، في واقعة وصفتها لندن بأنها ”قرصنة دولة“.

وقال ”لذلك فنحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية، مع بريطانيا وألمانيا، لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج“.

وقال لو دريان ”هذا هو عكس المبادرة الأمريكية التي تقوم على ممارسة أقصى الضغوط لحمل إيران على التراجع بشأن عدد من الأهداف“.

وأضاف ”في هذا الصدد، ينبغي أن نمضي إلى ما هو أبعد ونفكر في نهج ... مشترك في الخليج، أتحدث من الناحية الدبلوماسية“.

المصدر: سبـأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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