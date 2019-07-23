بدء اختبارات المفاضلة للمتقدمين بكليات جامعة 21 سبتمبر [23/يوليو/2019] صنعاء - سبأ :

بدأت بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم إختبارات المفاضلة للطلاب المتقدمين الالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2019-2020م.



حيث بدأت اختبارات المفاضلة بكلية الصيدلة السريرية والتي تقدم لها 914 طالبا وطالبة، للتنافس على أربعين مقعداً في النظام العام، إجمالي الطاقة الاستيعابية المحددة.



وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور سليم الرياشي أثناء تفقده قاعات الاختبارات إلى أن المفاضلة والتصحيح الإلكتروني سيتم بشفافية بما يضمن أخذ كل طالب وطالبة الدرجة المستحقة .. لافتا إلى أن كافة الفرص متساوية أمام المتقدمين.



ونوه بجهود استقبال الطلاب المتقدمين ولجان الامتحانات وإدارة الكنترول وكذا اللجان الأمنية المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت