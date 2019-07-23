رئيس الوزراء: مواقف أبناء أبين الأحرار لا يمكن المزايدة عليها [23/يوليو/2019] صنعاء - سبأ :

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إن المواقف الوطنية الحرة وغير المرتهنة لمحافظة أبين وأبنائها الأحرار الصامدين في وجه العدوان والاحتلال لا يمكن المزايدة عليها أو تجييرها أو شخصنتها .



جاء ذلك لدى لقاءه اليوم وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع والإعلامي البارز محمد منصور.



حيث جرى مناقشة الأوضاع في محافظة أبين وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال ومستجداتها وسير عملية التنسيق للأنشطة المناوئة للاحتلال السعودي الإماراتي، بما في ذلك آخر التطورات المتصلة بالانتفاضات الشعبية بوجه المحتل في المهرة وعدن وسقطرى.



وأطلع الوزير القُنع، رئيس الوزراء على ما دار خلال لقاء الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني يوم أمس مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا .



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت