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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 10:46:09م
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رئيس الوزراء يلتقي ممثل الصحة العالمية لدى اليمن
[23/يوليو/2019]  صنعاء - سبأ :

 التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى اليمن الطاف موساني .

جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية احمد القُنع ، مناقشة سير الأنشطة الإنسانية للمنظمة الأممية في الجمهورية اليمنية وأثرها الإيجابي في التخفيف من معاناة والآلام اليمنيين عبر دعمها للقطاع الصحي وتوفير جزء من احتياجاته الطارئة .

وتطرق اللقاء إلى النتائج الإيجابية الكبيرة التي تم تحقيقها في أطار الشراكة الوطنية والأممية ممثلة لوزارتي الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والسلطة المحلية في امانة العاصمة والمحافظات ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مواجهة وباء الكوليرا .

وأشار  اللقاء إلى أهمية مواصلة هذه الجهود لمحاصرة الوباء وصولا إلى القضاء عليه، خاصة ما يتعلق باستمرار كلورة مصادر المياه والرقابة على منشآت بيع الطعام من مطاعم وبوفيات ومقاصف مدارس لما تمثله هذه العملية من اهمية كبيرة في مكافحة الوباء بخلاف التوعية باهمية تقيد بشروط النظافة على المستويين الشخصي والعام .

وجدد رئيس الوزراء شكره وتقديره للتدخلات الإنسانية التي تقوم بها الصحة العالمية لفائدة الحد من معاناة المواطن اليمني ..مطالبا الصحة العالمية وبقية المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن بتكثيف أنشطتها الإنسانية بما يعزز من الجهود القائمة في مواجهة الآثار الكارثية التي تخلفها المأساة الطاحنة التي يمر بها الشعب اليمني حاليا بفعل العدوان والحصار السعودي الاماراتي وحربهما الاقتصادية .

من جانبه أشار موساني، إلى البرامج المزمع تنفيذها من قبل الصحة العالمية بالشراكة مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية اليمنية والتي تشمل جوانب انسانية وخدمات اساسية ودعم المبادرات المجتمعية .

المصدر: سبـأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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