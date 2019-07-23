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الجنرال مايكل لوليسغارد يزور مدينة صنعاء القديمة
[23/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

اطلع رئيس بعثة المراقبين الأمميين لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد اليوم على المعالم الأثرية والتاريخية  والتراث الحضاري والطراز المعماري والطراز العريق والفريد بمدينة صنعاء القديمة.

واستمع الجنرال لوليسجارد من أمين العاصمة حمود عباد إلى شرح حول تاريخ مدينة صنعاء القديمة وآثارها ومعالمها الحضارية والسياحية التي تتميز بها المدينة كواحدة من أقدم مدن العالم.

كما اطلع رئيس بعثة المراقبين على حجم الأضرار التي تعرضت لها مدينة صنعاء جراء استهدافها من قبل طيران العدوان بشكل مباشر بعدة غارات ألحقت بالمدينة ومعالمها الحضارية والتاريخية أضرار كبيرة.

وقد أهدى أمين العاصمة درع الأمانة، للجنرال مايكل لوليسغارد.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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