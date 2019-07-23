محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد أنشطة المراكز الصيفية في حريب القراميش بمأرب مأرب - سبأ :

تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب علي الزايدي اليوم سير أنشطة المراكز الصيفية في مديرية حريب القراميش .



واطلع الزايدي على الأنشطة والبرامج في مراكز بني شجاع واللواء وبني هيسان والعقر وبني ذياب وبني علوان في المديرية، مستمعاً من القائمين عليها إلى شرح حول سير الدراسة والأنشطة والفعاليات التي تتضمنها ومدى تفاعل الطلاب الملتحقين بها.



وأكد مدير مكتب التربية ضرورة إعطاء الأنشطة الصيفية اهتماماً خاصاً لما لها من أهمية كبيرة في تنشئة الأجيال وغرس المفاهيم الصحيحة في عقولهم ، معتبراً أن المراكز الصيفية المكان المثالي لاحتواء شريحة الطلاب والشباب أثناء الإجازة الصيفية.



ودعا أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم للالتحاق بالمراكز والاستفادة من أنشطتها الثقافية والعلمية والرياضية.



وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة أن إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمراكز الصيفية بلغ ألفاً وسبعين طالب وطالبة موزعين على أكثر من 31 مركزاً صيفياً في مديريات حريب القراميش وبدبدة وصرواح .



وأشار إلى أن هناك تفاعلاً كبيراً من قبل أولياء أمور الطلاب للدفع بأبنائهم للالتحاق بالمراكز الصيفية والاستفادة من الدروس والأنشطة التي تقدم في تلك المراكز .



وأكد أن المراكز الصيفية تحظى باهتمام خاص من قبل قيادة المحافظة والقيادة السياسية ..مشيراً إلى أن ذلك الاهتمام انعكس إيجاباً على مستوى أداء المراكز الصيفية والقائمين عليها .



من جانبهم عبر الطلاب المشاركين في المراكز الصيفية عن سعادتهم بما تتضمنه المراكز من أنشطة متنوعة ورحلات وبرامج هادفة ، بالإضافة الى مهارات رياضية مميزة صقلت مواهبهم واستثمرت أوقات فراغهم .

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت