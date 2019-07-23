محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض تقرير بشان الآثار المحتملة تسرب خزان نفط صافر بالحديدة صنعاء - سبأ :

استعرض اجتماع للجنة المشكلة من مجلس الشورى بدراسة أوضاع خفر السواحل، اليوم تقريراً حول الآثار المحتملة لتسرب النفط من الخزان النفطي العائم صافر قبالة ساحل الحديدة .



حيث تناول التقرير الآثار من النواحي البيئية والإنسانية والإقتصادية، وكذا الأضرار المحتملة بشكل عام على المستوى الإقليمي.



وفي الاجتماع نوه رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى يحيى المهدي بالجهود التي بذلتها كوادر مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع في إعدادها لهذا التقرير بصورة منهجية وعلمية.



وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعداد توصيات مسودة تقرير مجلس الشورى بهذا الشأن .



حضر الاجتماع أعضاء اللجنة رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة الدكتور قاسم الطويل، ورئيس شعبة الدراسات العسكرية العميد عبدالله الطيب ورئيس شعبة الدراسات الإقتصادية بالمركز العقيد فضل الشريفي.



المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت