[23/يوليو/2019]
إب - سبأ :
اطلع وكيل محافظة إب عبدالفتاح غلاب اليوم، على سير عمل لجان التصحيح وتقدير درجات الشهادة الأساسية.
وأستمع ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي إلى إيضاح حول سير عملية التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الأساسية.
وثمن الوكيل غلاب جهود مكتب التربية والإدارة العامة للإمتحانات والتي تأتي ضمن الجهود الوطنية لإنجاح العملية التربوية والتعليمية في ظل الظروف الراهنة.
وأكد دعم قيادة السلطة المحلية للقطاع التعليمي بالمحافظة وعملية تصحيح الشهادتين الأساسية والثانوية.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت