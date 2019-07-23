الرئيس المشاط يلتقي وفد مجموعة الأزمات الدولية التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس وفد مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي والوفد المرافق له. المقدسيون يطردون اعلاميا سعودياً من باحات الأقصى طرَد أطفال وشبان مقدسيون إعلامياً سعودياً، من الوفد العربي الذي يزور فلسطين المحتلة بدعوة إسرائيلية، من باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة. تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم. تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022 حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.