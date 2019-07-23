[23/يوليو/2019]
تعز - سبأ :
دشن مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز خالد الصوفي اليوم دوري المراكز الصيفيه لألعاب كرة القدم، السله الطائرة والطاولة وألعاب القوى في 122 مركزا بمختلف مديريات المحافظة.
وخلال التدشين بمديرية مقبنة أكد مدير مكتب الشباب أهمية الدوري في إكتشاف وإبراز وصقل المواهب في مختلف الألعاب .. مشيرا إلى أن المراكز الصيفية تهدف إلى تصحيح مفاهيم الشباب من الأفكار الهدامة خاصة مع إجازة المدارس.
وأشاد الصوفي بدور قيادة المحافظة والقائمين على المراكز الصيفية في تنظيم وإنجاح الفعاليات المختلفة بما يعزز من تنمية مهارات وإبداعات المشاركين خاصة في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت