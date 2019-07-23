محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد أنشطة المراكز الصيفية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

تفقد الوكيل المساعد بأمانة العاصمة أحسن القاضي اليوم أنشطة المركزين الصيفيين بالجامع الكبير في الروضة وعمر بن عبدالعزيز في دارس بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.



واطلع الوكيل المساعد ومعه مدير المنطقة التعليمية بالمديرية عبدالسلام الغولي، على الأنشطة والبرامج التعليمية والدينية والثقافية والرياضية وغيرها، واستمعا من القائمين على المركزين إلى شرح عن مستوى التعليم وعدد الطلاب فيهما والذي وصل إلى 470 طالباً.



وأشادا بمستوى الأداء في المركزين وتفاعل وإقبال الطلاب .. مثمنين دور وجهود إدارة المركزين والمدرسين في تنمية قدرات ومهارات الطلاب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات.



وأكد القاضي والغولي على أهمية أن يشجع أولياء الأمور أبنائهم للالتحاق بالمراكز الصيفية للاستفادة من أنشطتها الثقافية والعلمية والرياضية وتحصينهم من الأفكار الهدامة.







المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت