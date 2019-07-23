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مناقشة نشاط صندوق النظافة بصعدة خلال النصف الأول
[23/يوليو/2019]
صعدة - سبأ :

ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، سير العمل وآلية تحصيل الموارد الخاصة بالصندوق.


وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة محمد العماد ووكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة، استعرض مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد البعداني، تقير حول نشاط الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري ومستوى الانضباط.

وتطرق التقرير إلى ما تم انجازه من أنشطة وأعمال وحملات نظافة ومستوى تنفيذ خطة العام الماضي وجوانب التنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أشار محافظ صعدة إلى أهمية دور صندوق النظافة في تحسين عاصمة المحافظة والحفاظ على نظافتها وتنفيذ حملات التوعية في اوساط المواطنين.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين آلية عمل النظافة بما يكفل إيجاد بيئة نظيفة في مدينة صعدة.. مؤكدا دعم قيادة المحافظة لتوفير متطلبات أعمال النظافة وتلبية احتياجات الصندوق من العمال والإمكانيات.

حضر الاجتماع مدير مكتب الاشغال المهندس أبراهيم النمري ومدير مكتب المالية أحمد راجح.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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