محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة قبلية في فرع العدين بإب للتعبئة العامة ورفد الجبهات إب - سبأ :





أقيمت اليوم في مديرية فرع العدين بمحافظة إب وقفة قبلية للتعبئة العامة ورفد الجبهات لمواجهة العدوان.



وأشاد المشاركون من أبناء عزل المزاحن وبني أحمد وبني يوسف، بالبطولات والانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات و الضربات المسددة للطيران المسير في العمق السعودي وما حققته دائرة التصنيع العسكري.



وأكد بيان الوقفة أن اليمن بعد خمس سنوات من العدوان والحصار يظهر للعالم بأنه أقوى وأقدر على تحقيق النصر وأن تحالف العدوان إلى زوال.



وشدد المشاركون على ضرورة الاستمرار في التعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر ودحر قوى العدوان.







المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت