محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع للجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية بصنعاء صنعاء - سبأ :

ناقشت لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، مواضيع تتعلق بآلية تسجيل المبيدات.



واستعرضت اللجنة تقرير عن الملفات المقدمة لغرض التسجيل، إضافة إلى الوثائق التي يجب أن يحتويها ملف كل مبيد بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



وأقرت اللجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية، والآلية التنفيذية لمحضر اجتماع قيادة وزارة الزراعة والري مع تجار المواد الزراعية والتي هدفت إلى مكافحة ظاهرة تهريب المبيدات بما يضمن التقليل من مخاطرها وأضرارها على الحياة البيئية والصحية.



كما أقرت اللجنة دعم مراكز مكافحة السرطان في اليمن بحسب القوانين واللوائح النافذة.



وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد آلية مناسبة للتخلص من المبيدات المتراكمة ومنتهية الصلاحية والتي تم ضبطها في حملات رقابة وتفتيش سابقة بعد إعداد دراسة جدوى لذلك، والتنسيق مع البحوث الزراعية والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة لإيجاد وسيلة إتلاف للتخلص من تلك المبيدات.



وحث الاجتماع على الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية.



وتم التأكيد على تشجيع البدائل الآمنة للمبيدات والمواد العضوية من الموارد الطبيعية لاستخدامها في مكافحة الآفات النباتية المتنوعة.

المصدر: سبأ

وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت [23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت