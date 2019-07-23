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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 07:03:46م
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مناقشة الجوانب المتعلقة بضريبة القات بصنعاء
[23/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

ناقش محافظ صنعاء حنين محمد قطينة مع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي الجوانب المتعلقة بضريبة القات في مداخل العاصمة.


وكلف الاجتماع رئيس الوحدة التنفيذية لضريبة القات بالمحافظة ومدير مكتب المالية لمراجعة نصيب المحافظة من ضريبة القات خلال العام 2019 والمبالغ الموردة والمتبقية.

وتطرق الاجتماع إلى إنشاء فروع للضرائب بمديريات الطوق وتزويدها بالنفقات  التشغيلية.. مشيرا إلى ما سيمثله ذلك من فائدة في تنمية الموارد المالية خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد الاجتماع ضرورة مواصلة أعمال حصر الأوعية الإيرادية في المديريات بما يمكن من تحديد مبالغ الربط.

وفي الاجتماع ثمن المحافظ قطينة اهتمام رئاسة المصلحة بالقطاع الضريبي بالمحافظة وحرصها على تذليل الصعوبات التي تواجه عملية تنمية الموارد.

بدوره أشاد رئيس المصلحة بتفاعل قيادة المحافظة مع المصلحة في تعزيز مستوى التنسيق ومناقشة الهموم المشتركة وإيجاد الحلول المناسبة.. لافتا إلى الاهتمام بمقترح المحافظة انشاء فروع للضرائب بالمديريات.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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