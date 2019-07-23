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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - يوليو - 2019 الساعة 07:03:46م
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مناقشة الموجهات الإرشادية للرؤية الوطنية بأمانة رئاسة الجمهورية
[23/يوليو/2019]
صنعاء - سبأ :

عٌقد اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة أمين عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد شرف الدين، ضم رؤساء دوائر الأمانة العامة وعدد من المختصين.


ناقش الاجتماع الموجهات الإرشادية لإعداد خطة المرحلة الأولى 2019-2020م (مرحلة الصمود والتعافي) في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

واستعرض الاجتماع ضوابط ومحددات تشكيل الوحدة التنفيذية بالأمانة العامة والتزاماتها ومسئولياتها وفقا للرؤية الوطنية.

وأكد أمين عام رئاسة الجمهورية، أن المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية تحتاج إلى جهود كبيرة باعتبارها مرحلة تأسيسية .. مشيرا إلى أن أبناء الشعب اليمني رغم العدوان قادرون على تحويل التحديات إلى فرص عملية في البناء والتنمية.

ودعا رؤساء دوائر الأمانة إلى تضافر الجهود لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة وتحقيقها وفق إستراتيجية وأهداف توجهات الدولة بشكل عام والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بصورة خاصة.

وحث شرف الدين رؤساء دوائر الأمانة العامة على استكمال المهام المناطة بها بما يسهم في إنجاز الخطط والمبادرات وتسليمها في موعدها المحدد .. مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه اليمن في ظل المرحلة الراهنة.

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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