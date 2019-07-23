[23/يوليو/2019]
إب - سبأ :
تفقد وكيل محافظة إب صادق حمزة اليوم عدد من المراكز الصيفية بمديريتي الظهار والمشنة بمركز المحافظة.
واستمع الوكيل حمزة من القائمين على مراكز اللواء الأخصر وخالد ابن الوليد و ٣٠ نوفمبر بالمديريتين إلى إيضاح حول سير البرامج والأنشطة ومدى إقبال الطلاب على تلك المراكز.
وأشاد الوكيل حمزة بمستوى الأنشطة في المراكز خاصة تعليم الواجبات الدينية وحفظ القرآن الكريم والأنشطة الرياضية والثقافية.
كما تفقد وكيل محافظة إب لشئون التعليم عبدالفتاح غلاب سير الأنشطة في مركز الامام علي بن أبي طالب بمنطفة قاصد بمديرية الظهار .
وأكد الوكيل غلاب أهمية المراكز الصيفية في إستثمار أوقات النشء والشباب خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة.
وأكد دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لجهود القائمين على المراكز الصيفية وتوفير احتياجاتها المختلفة.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت