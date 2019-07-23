الرئيس المشاط يهنئ سلطان عمان بذكرى يوم النهضة

صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم النهضة.



جاء فيها:



وشعب عمان الشقيق يعيش فرحة ذكرى يوم النهضة المباركة يسعدني أن اتقدم لجلالتكم بعظيم التهاني وأزكى التبريكات بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت معالم الحضارة والرقي والتقدم لبلدكم الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة على المستوى الإقليمي والدولي والذي مكن السلطنة من تبوء مكاناً مرموقاً لدى الأمم.





إن مواقف جلالتكم الصادقة وشعبكم الكريم مع قضايا شعبنا اليمني ستظل خالدة لدى كافة أبناء شعبنا اليمني على مر التاريخ.



وفي الأخير.. أسأل الله تعالى أن يديم عليكم الصحة والسعادة واضطراد التقدم والنماء لبلدكم العزيز.

[23/يوليو/2019]المصدر: سبأوكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت