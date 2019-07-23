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مناقشة التدخلات الطارئة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالحديدة
[23/يوليو/2019]
الحديدة - سبأ :

  ناقش القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن اليكساندر إكوي ومديرة مكتب اللجنة بالمحافظة سلين ديجان التدخلات الطارئة الإنسانية والإغاثية التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد حليصي ومدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي أشاد قحيم بالدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية بالمحافظة وخاصة في مجال المياه والصرف الصحي ودعم الإصلاحية المركزية وسجن الاحتياط وغيرها من الأعمال الإنسانية والإغاثية .

وأشار إلى أن المحافظة لا زالت بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم من قبل اللجنة الدولية في مجال الخدمات الإنسانية و توفير الكهرباء للمواطنين في فصل الصيف من خلال المساهمة في توفير مادتي المازوت والديزل.

وأكد قحيم أن قيادة المحافظة ستقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ مشاريعها بالمحافظة وبما يخفف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار الجائر.

من جانبهما استعرض نائب رئيس اللجنة الدولية ومديرة فرعها بالحديدة، المشاريع الخدمية والدعم الذي تقدمه في الجانب الإنساني والإغاثي ، خاصة في مجال التدخلات الطارئة التي يتم تنفيذها حاليا والمتمثلة في إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمياه بالإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي وتوفير مادة الديزل لهما ودعم هيئة مستشفى الثورة ومستشفى باجل وغيرها.

وأكدا  أن اللجنة بصدد توسيع نشاطها ليشمل بعض المديريات الريفية الشمالية والجنوبية، مشيرين إلى أنه تم زيارة مديرية الزهرة لتحديد احتياجاتها الطارئة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية وسيتم تنفيذ بعض المشاريع الطارئة قريبا وبحسب الامكانيات .

وأوضحا أن اللجنة الدولية تسعى حاليا لزيارة منطقة اللاوية القريبة من مديرية الدريهمي بعد التنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظة والطرف الآخر لتحديد احتياجاتها الضرورية والعمل على توفيرها بحسب ما هو معتمد.

وثمنا تعاون ودعم قيادة محافظة الحديدة المستمر للجنة  أثناء تنفيذها المشاريع الطارئة بالمحافظة وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجهها. 

المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت
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